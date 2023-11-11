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В артель на Чукотке прибыл санитарный борт для эвакуации экипажа аварийного Ан-2

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Санитарный борт прибыл в артель на Чукотке для эвакуации капитана и пилота самолёта Ан-2.

Об этом написал в Telegram губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

«Санитарный рейс из Анадыря прибыл в артель старателей «Шахтёр» для транспортировки капитана и пилота воздушного судна в лечебное учреждение», — сообщил он.

Кузнецов уточнил, что на борту фельдшер санитарной авиации и врач реаниматолог.

Третий пострадавший, который получил ушибы мягких тканей, отказался от эвакуации санитарным рейсом, добавил он.

Ранее Кузнецов заявил, что всех пострадавших вывезли с места авиапроисшествия с самолётом Ан-2.

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