В артель на Чукотке прибыл санитарный борт для эвакуации экипажа аварийного Ан-2
Об этом написал в Telegram губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.
«Санитарный рейс из Анадыря прибыл в артель старателей «Шахтёр» для транспортировки капитана и пилота воздушного судна в лечебное учреждение», — сообщил он.
Кузнецов уточнил, что на борту фельдшер санитарной авиации и врач реаниматолог.
Третий пострадавший, который получил ушибы мягких тканей, отказался от эвакуации санитарным рейсом, добавил он.
Ранее Кузнецов заявил, что всех пострадавших вывезли с места авиапроисшествия с самолётом Ан-2.