Большинство россиян составляют своё резюме самостоятельно

Согласно новому исследованию, 67% россиян составляют своё резюме самостоятельно, ещё 13% советуются с семьёй и близкими, 8% — с друзьями.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на «Авито Работа».

«Большинство респондентов (75%) считают, что опыт работы — важнейший критерий в резюме. Этот пункт действительно является наиболее показательным для работодателя», — заявил директор по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Также выяснилось, что 26% работающих россиян хотели бы иметь возможность скрыть своё резюме из общего доступа и открывать его только для проверенных и надёжных компаний.

При составлении резюме участники исследования стремятся выделить не только опыт работы, но и образование (49%), а также указать ожидаемый уровень зарплаты (39%), достижения (38%) и желаемую должность (35%).

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области в октябре появилась 31 тыс. новых соискателей — это на 2% больше, чем в сентябре.