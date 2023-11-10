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Большинство россиян составляют своё резюме самостоятельно

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Согласно новому исследованию, 67% россиян составляют своё резюме самостоятельно, ещё 13% советуются с семьёй и близкими, 8% — с друзьями.
Большинство россиян составляют своё резюме самостоятельно
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на «Авито Работа».

«Большинство респондентов (75%) считают, что опыт работы — важнейший критерий в резюме. Этот пункт действительно является наиболее показательным для работодателя», — заявил директор по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Также выяснилось, что 26% работающих россиян хотели бы иметь возможность скрыть своё резюме из общего доступа и открывать его только для проверенных и надёжных компаний.

При составлении резюме участники исследования стремятся выделить не только опыт работы, но и образование (49%), а также указать ожидаемый уровень зарплаты (39%), достижения (38%) и желаемую должность (35%).

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области в октябре появилась 31 тыс. новых соискателей — это на 2% больше, чем в сентябре.

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