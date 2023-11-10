RT в Telegram
Подпишись

Специалист Москвина заявила о важности договора даже при краткосрочной аренде жилья

Короткая ссылка
Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, член экспертного совета при комитете Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Вера Москвина заявила, что договор играет важную роль даже при краткосрочной аренде жилья.
Специалист Москвина заявила о важности договора даже при краткосрочной аренде жилья
  • Gettyimages.ru
  • © recep-bg

В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что человек, который сдаёт в аренду квартиру на любой срок, заинтересован в том, чтобы на него никто не жаловался и чтобы в жилье был порядок.

«Поэтому нужны правильно разработанные договоры. Если вдруг от соседей будут жалобы или ещё что-то, то на основании этого собственник может расторгнуть договор в течение суток, а также взыскать штрафные санкции», — пояснила она.

По её словам, заключение договора — трудоёмкий процесс, но если арендодатель не хочет неприятностей в процессе краткосрочной аренды, то в договоре, помимо описи имущества со степенью износа, нужно указывать правила поведения в квартире.

Ранее независимый эксперт рынка недвижимости Никита Журавлёв в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что, вопреки ожиданиям, в России спрос как на первичное, так и на вторичное жильё остаётся высоким, несмотря на повышение кредитных ставок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить