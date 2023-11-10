Специалист Москвина заявила о важности договора даже при краткосрочной аренде жилья

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, член экспертного совета при комитете Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Вера Москвина заявила, что договор играет важную роль даже при краткосрочной аренде жилья.

В беседе с «Радио 1» эксперт отметила, что человек, который сдаёт в аренду квартиру на любой срок, заинтересован в том, чтобы на него никто не жаловался и чтобы в жилье был порядок.

«Поэтому нужны правильно разработанные договоры. Если вдруг от соседей будут жалобы или ещё что-то, то на основании этого собственник может расторгнуть договор в течение суток, а также взыскать штрафные санкции», — пояснила она.

По её словам, заключение договора — трудоёмкий процесс, но если арендодатель не хочет неприятностей в процессе краткосрочной аренды, то в договоре, помимо описи имущества со степенью износа, нужно указывать правила поведения в квартире.

Ранее независимый эксперт рынка недвижимости Никита Журавлёв в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что, вопреки ожиданиям, в России спрос как на первичное, так и на вторичное жильё остаётся высоким, несмотря на повышение кредитных ставок.