Иммунолог Крючков спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в новогодние праздники
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«Спад ожидается в новогодние праздники, далее ожидается опять рост, пики будут где-то в середине или во вторую половину февраля. В марте — апреле ожидается стабилизация ситуации и снижение заболеваемости», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, такая же динамика наблюдалась в предыдущие годы, но подъём заболеваемости будет заметно ниже.
«Наверное, будет сопоставимо с сезоном 2022 —2023 года. Может быть, даже будет чуть-чуть меньше», — считает Крючков.
Ранее профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с «Радио 1» отметил, что грипп наблюдается в России ежегодно, а штаммы COVID-19 в настоящее время менее патогенны.