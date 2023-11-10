Иммунолог Крючков спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в новогодние праздники

Гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог Николай Крючков прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

«Спад ожидается в новогодние праздники, далее ожидается опять рост, пики будут где-то в середине или во вторую половину февраля. В марте — апреле ожидается стабилизация ситуации и снижение заболеваемости», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, такая же динамика наблюдалась в предыдущие годы, но подъём заболеваемости будет заметно ниже.

«Наверное, будет сопоставимо с сезоном 2022 —2023 года. Может быть, даже будет чуть-чуть меньше», — считает Крючков.

Ранее профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с «Радио 1» отметил, что грипп наблюдается в России ежегодно, а штаммы COVID-19 в настоящее время менее патогенны.