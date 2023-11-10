RT в Telegram
Подпишись

Иммунолог Крючков спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в новогодние праздники

Короткая ссылка
Гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог Николай Крючков прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19.
Иммунолог Крючков спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в новогодние праздники
  • Gettyimages.ru
  • © RECVISUAL

«Спад ожидается в новогодние праздники, далее ожидается опять рост, пики будут где-то в середине или во вторую половину февраля. В марте — апреле ожидается стабилизация ситуации и снижение заболеваемости», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, такая же динамика наблюдалась в предыдущие годы, но подъём заболеваемости будет заметно ниже.

«Наверное, будет сопоставимо с сезоном 2022 —2023 года. Может быть, даже будет чуть-чуть меньше», — считает Крючков.

Ранее профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с «Радио 1» отметил, что грипп наблюдается в России ежегодно, а штаммы COVID-19 в настоящее время менее патогенны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить