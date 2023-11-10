Специалист Анисимов спрогнозировал рост продаж до 30% в дни «чёрной пятницы»

Директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов дал прогноз по продажам в дни «чёрной пятницы».

«В этом году мы ожидаем большой плюс и по трафику, и по продажам арендаторов. Большинство западных брендов в той или иной форме вернулись в Россию, в торговые центры. Количество посетителей увеличивается», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, ожидается рост около 20% по отношению к 2022 году по трафику и 30% — по продажам.

Ранее советник правления банка «Зенит» Игорь Кособуров в беседе с газетой «Известия» посоветовал проявлять особую бдительность в «чёрную пятницу», так как в этот период активизируются мошенники.