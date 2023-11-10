Специалист Ермолаев посоветовал изучать отрицательные отзывы при выборе товара

Директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев рассказал, как распознать недобросовестного продавца на маркетплейсе.

«Если говорить про маркетплейсы, то созданы все условия. Любой покупатель может изучить рейтинг товара. Здесь хотелось бы посоветовать смотреть не на положительные отзывы, а, в первую очередь, на отрицательные», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, нередко человек, довольный покупкой, об этом не пишет.

«В первую очередь идёт тот, кто разочарован и кто хочет об этом донести. Если люди пишут, что пришла подделка или брак, то, конечно же, такого товара стоит избегать», — пояснил Ермолаев.

Он добавил, что с такими продавцами борются и сами площадки.

Ранее советник правления банка «Зенит» Игорь Кособуров в беседе с газетой «Известия» посоветовал проявлять особую бдительность в «чёрную пятницу», так как в этот период активизируются мошенники.