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Специалист Ермолаев посоветовал изучать отрицательные отзывы при выборе товара

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Директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев рассказал, как распознать недобросовестного продавца на маркетплейсе.
Специалист Ермолаев посоветовал изучать отрицательные отзывы при выборе товара
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Если говорить про маркетплейсы, то созданы все условия. Любой покупатель может изучить рейтинг товара. Здесь хотелось бы посоветовать смотреть не на положительные отзывы, а, в первую очередь, на отрицательные», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, нередко человек, довольный покупкой, об этом не пишет.

«В первую очередь идёт тот, кто разочарован и кто хочет об этом донести. Если люди пишут, что пришла подделка или брак, то, конечно же, такого товара стоит избегать», — пояснил Ермолаев.

Он добавил, что с такими продавцами борются и сами площадки.

Ранее советник правления банка «Зенит» Игорь Кособуров в беседе с газетой «Известия» посоветовал проявлять особую бдительность в «чёрную пятницу», так как в этот период активизируются мошенники.

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