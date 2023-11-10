Специалист Ермолаев посоветовал изучать отрицательные отзывы при выборе товара
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«Если говорить про маркетплейсы, то созданы все условия. Любой покупатель может изучить рейтинг товара. Здесь хотелось бы посоветовать смотреть не на положительные отзывы, а, в первую очередь, на отрицательные», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, нередко человек, довольный покупкой, об этом не пишет.
«В первую очередь идёт тот, кто разочарован и кто хочет об этом донести. Если люди пишут, что пришла подделка или брак, то, конечно же, такого товара стоит избегать», — пояснил Ермолаев.
Он добавил, что с такими продавцами борются и сами площадки.
Ранее советник правления банка «Зенит» Игорь Кособуров в беседе с газетой «Известия» посоветовал проявлять особую бдительность в «чёрную пятницу», так как в этот период активизируются мошенники.