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Специалист Кособуров предупредил о мошеннических сайтах — двойниках известных магазинов

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Советник правления банка «Зенит» Игорь Кособуров посоветовал проявлять особую бдительность в «чёрную пятницу», так как в этот период активизируются мошенники.
Специалист Кособуров предупредил о мошеннических сайтах — двойниках известных магазинов
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметил, что самыми распространёнными схемами остаются схемы с использованием средств социальной инженерии.

«Во время распродаж также возможны сценарии, при которых мошенники создают клоны известных интернет-магазинов или маркетов-однодневок, где указывают значительные скидки на товар», — предупредил он.

Кособуров рекомендовал покупать товары на известных и проверенных площадках.

Со своей стороны, эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что на сайте-двойнике мошенники могут заменить всего одну букву в названии, рассчитывая, что покупатель ничего не заметит.

«Обезопасить себя от фишинговых страниц можно, совершая покупки через мобильные приложения магазинов. Но скачивать эти приложения надо только с официальной страницы торговой площадки либо в официальном магазине приложений», — сказал он.

Ранее профессор кафедры финансово-экономического и бизнес-образования экономического факультета Государственного университета просвещения Сергей Шкодинский рассказал, как на распродаже отличить настоящую скидку от «переписанного» ценника.

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