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Психолог Таланов назвал температуру +17...+22 °С самой комфортной для сна

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Психолог Роман Таланов рассказал, как бороться с бессонницей. По его словам, самой комфортной температурой помещения является +17...+22 °С.
Психолог Таланов назвал температуру +17...+22 °С самой комфортной для сна
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Если вам слишком жарко или холодно, бессонница будет вашим постоянным спутником», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

По его словам, важно правильное положение головы, поскольку в неправильной позиции может появиться остеохондроз.

Как считает Таланов, на сон мешают настроиться тревога, неуверенность, мысли о работе, поэтому лучше думать о хорошем.

Эксперт добавил, что, если причина бессонницы не только в волнении, можно обратиться за профессиональной помощью.

Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующий неврологическим отделением стационара №1 домодедовской больницы Эдуард Патрин заявил, что инсульт у пациента можно распознать по ряду внешних признаков.

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