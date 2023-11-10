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Психолог Кожемякина рекомендовала ставить реальные цели при борьбе с вредными привычками

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Психолог Анжелика Кожемякина рассказала, как избавиться от вредных привычек.
Психолог Кожемякина рекомендовала ставить реальные цели при борьбе с вредными привычками
  • Gettyimages.ru
  • © KatarzynaBialasiewicz

«Привычка сокращает время принятия решений у человека. Иногда кажется, что вредная привычка необходима. Но тут встаёт вопрос: «Для чего?» — цитирует эксперта izhlife.ru.

Как отметила Кожемякина, важно найти настоящую мотивацию для своих дальнейших действий.

«Если человек заранее прописывает все трудности, то в дальнейшем, конечно же, он будет готов к их преодолению, у него также появится проработанная стратегия, которой он будет следовать, чтобы преодолеть вредную привычку», — сказала она.

По её словам, не менее важно ставить перед собой реальные цели и не винить себя, если где-то что-то не получилось. Кроме того, нужно отмечать свои успехи, окружать себя единомышленниками и не терять уверенности в успехе.

Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующий неврологическим отделением стационара №1 домодедовской больницы Эдуард Патрин заявил, что инсульт у пациента можно распознать по ряду внешних признаков.

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