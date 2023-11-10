Сомнолог Мелёхин посоветовал оценить своё поведение для налаживания режима сна

Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелёхин рассказал, как наладить режим сна.

«Фактически, чтобы спать по ночам без проблем, надо чтобы нервная система чувствовала себя безопасно, не была в состоянии перенапряжения, не готовилась отражать атаки и так далее. Человек должен ощущать, что ему спокойно, безопасно, не тревожно», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По словам Мелёхина, важно провести поведенческий анализ, чтобы лучше понять, в чём проблема.

«Следующее — надо разобраться с вопросом искусственной гигиены сна. Гигиена сна, конечно же, нужна, но без перекосов, нельзя искусственно заставлять себя спать», — считает эксперт.

Как отметил Мелёхин, также желательно создать у себя дома зону безопасности.

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