В РСТ назвали регионы — лидеры по росту турпотока

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский рассказал о регионах — лидерах по туристическому потоку россиян в январе — сентябре 2023 года.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил эксперт, турпоток по России за данный период вырос на 16% по сравнению с аналогичным отрезком времени 2022 года. В общей сложности россияне совершили 135 млн поездок.

«Одним из самых популярных растущих регионов по турпотоку стал Северный Кавказ. Этот регион вырос на 53%. Традиционно популярным направлением остаётся Краснодарский край по причине климатических условий, разнообразия предложения для туристов и достаточного количества коллективных средств размещения. Башкортостан вырос на 30%, Красноярский край — 41%, Воронежская область — 77%, Калининградская область — 100%», — заявил Уманский.

Он также отметил, что значительно увеличилась доля межсезонных туристов. Для Анапы, Сочи и Геленджика этот показатель приближается к 50% в общем турпотоке.

«Для превращения региона в круглогодичный туристический регион была разработана концепция «Жарко круглый год», куда входят предложения по термальным источникам, санаторно-оздоровительным учреждениям, разработана карта винного туризма. Прирост по этому направлению в этом бархатном сезоне составил 15%—30%», — заключил Уманский.

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