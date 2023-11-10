В Крыму перед судом предстанет педиатр, обвиняемая в причинении смерти по неосторожности

В Крыму завершено расследование уголовного дела против педиатра отделения организации медпомощи детям в образовательных учреждениях одной из поликлиник Симферополя. Врача обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное СУ СК России.

В сентябре 2022 года ученику старших классов после прохождения ежегодного профосмотра была установлена третья группа состояния здоровья и определена специальная медгруппа для занятий физкультурой.

В марте 2023 года педиатр оформила медицинский допуск подростка к участию в школьной эстафете. Во время бега подростку стало плохо, его госпитализировали. В больнице он скончался.

Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Ранее сообщалось, что в Карталах Челябинской области школьник умер после тренировки по борьбе.