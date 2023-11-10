Победителями всероссийского конкурса «Лидеры села» стали 50 человек

Победителями всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села» стали 50 человек из более чем 30 регионов.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на ГАУ Северного Зауралья.

Программа финала включала обучающие мероприятия и открытые диалоги с представителями Госдумы, Общественной палаты и др.

Цель конкурса — выявление перспективных управленцев и лидеров общественного мнения для формирования резерва управленческих кадров.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что участники конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», разработали на региональном этапе более 340 решений, нацеленных на социально-экономическое развитие субъектов.