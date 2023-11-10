Победителями всероссийского конкурса «Лидеры села» стали 50 человек
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Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на ГАУ Северного Зауралья.
Программа финала включала обучающие мероприятия и открытые диалоги с представителями Госдумы, Общественной палаты и др.
Цель конкурса — выявление перспективных управленцев и лидеров общественного мнения для формирования резерва управленческих кадров.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что участники конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», разработали на региональном этапе более 340 решений, нацеленных на социально-экономическое развитие субъектов.