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Победителями всероссийского конкурса «Лидеры села» стали 50 человек

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Победителями всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села» стали 50 человек из более чем 30 регионов.
Победителями всероссийского конкурса «Лидеры села» стали 50 человек
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на ГАУ Северного Зауралья.

Программа финала включала обучающие мероприятия и открытые диалоги с представителями Госдумы, Общественной палаты и др.

Цель конкурса — выявление перспективных управленцев и лидеров общественного мнения для формирования резерва управленческих кадров.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что участники конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», разработали на региональном этапе более 340 решений, нацеленных на социально-экономическое развитие субъектов.

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