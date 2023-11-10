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На станции метро «Чернышевская» в Петербурге установят дополнительный эскалатор

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В Санкт-Петербурге на станции метро «Чернышевская» после реконструкции установят четыре новых эскалатора.
На станции метро «Чернышевская» в Петербурге установят дополнительный эскалатор
  • РИА Новости

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Отмечается, что вместо трёх старых эскалаторов установят четыре новых отечественного производства. Это увеличит пропускную способность станции минимум на 6,5 тыс. человек в день.

В настоящее время установлены необходимые опоры и направляющие, также параллельно ведётся ремонт тоннеля.

Окончание работ на «Чернышевской» запланировано к маю 2024 года.

Ранее сообщалось, что технологии биометрии для входа в метрополитен в 2024 году планируется начать внедрять в шести городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

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