На станции метро «Чернышевская» в Петербурге установят дополнительный эскалатор
- РИА Новости
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Отмечается, что вместо трёх старых эскалаторов установят четыре новых отечественного производства. Это увеличит пропускную способность станции минимум на 6,5 тыс. человек в день.
В настоящее время установлены необходимые опоры и направляющие, также параллельно ведётся ремонт тоннеля.
Окончание работ на «Чернышевской» запланировано к маю 2024 года.
Ранее сообщалось, что технологии биометрии для входа в метрополитен в 2024 году планируется начать внедрять в шести городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.