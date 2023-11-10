В Ростовской области планируют ввести электронные рецепты на лекарства
- Gettyimages.ru
- © AlexanderFord
Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
До конца 2023 года в регионе планируют завершить мероприятия по модернизации информационных систем аптек, принимающих участие в льготном лекарственном обеспечении.
Также в регионе продолжается внедрение электронных рецептов для жителей, которые не имеют права на такие льготы.
«Плановый срок внедрения сервиса в Ростовской области — до конца 2024 года», — рассказали в ведомстве.
Ранее НСН сообщала, что дежурные врачи начали работать в женских консультациях Москвы.