В Ростовской области планируют ввести электронные рецепты на лекарства

В Минздраве Ростовской области заявили, что централизованная подсистема «Управление льготным лекарственным обеспечением» уже разработана и формирует электронные рецепты.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

До конца 2023 года в регионе планируют завершить мероприятия по модернизации информационных систем аптек, принимающих участие в льготном лекарственном обеспечении.

Также в регионе продолжается внедрение электронных рецептов для жителей, которые не имеют права на такие льготы.

«Плановый срок внедрения сервиса в Ростовской области — до конца 2024 года», — рассказали в ведомстве.

Ранее НСН сообщала, что дежурные врачи начали работать в женских консультациях Москвы.