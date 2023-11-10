В отношении начальника колонии в Саратовской области возбудили дело о взятке

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в отношении начальника одного из исправительных учреждений Саратовской области.

Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

«В отношении начальника одного из исправительных учреждений Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, с мая по сентябрь он частями получил от родственника осуждённого взятку на сумму 420 тыс. рублей.

Ранее Московский суд постановил арестовать замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова по делу о получении взяток и превышении полномочий.