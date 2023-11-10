RT в Telegram
Подпишись

В отношении начальника колонии в Саратовской области возбудили дело о взятке

Короткая ссылка
Возбуждено уголовное дело о получении взятки в отношении начальника одного из исправительных учреждений Саратовской области.
В отношении начальника колонии в Саратовской области возбудили дело о взятке
  • РИА Новости

Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

«В отношении начальника одного из исправительных учреждений Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, с мая по сентябрь он частями получил от родственника осуждённого взятку на сумму 420 тыс. рублей.

Ранее Московский суд постановил арестовать замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова по делу о получении взяток и превышении полномочий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить