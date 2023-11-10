Бастрыкин заинтересовался конфликтом с участием мигрантов в магазине в Сызрани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбуждённому в связи с конфликтом между мигрантами и жительницей Сызрани в одном из магазинов города.

Об этом СК сообщило в своём Telegram.

Как указывает ведомство, 9 ноября в социальных сетях появились данные о том, что в декабре 2022 года в одном из магазинов Сызрани мигранты причинили вред здоровью женщины в ходе конфликта, при этом до сих пор к уголовной ответственности никто так и не привлечён.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Самарской области А.В. Воеводину принять предусмотренные законом меры для принятия к производству уголовного дела, а также доложить об обстоятельствах произошедшего и по доводам, озвученным в социальных медиа», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что МВД России подготовило закон, вводящий ряд запретов для нелегальных мигрантов.