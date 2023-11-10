Врач Кашух призвала с осторожностью употреблять жирорастворимые витамины
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Человеку для нормального функционирования всех систем организма необходимы различные витамины: В1 (тиамин), В6, В12, С (аскорбиновая кислота), D и другие, поделилась она в беседе с газетой «Известия».
Дефицит витаминов приводит к заболеваниям, но самостоятельное назначение биодобавок и бесконтрольное употребление витаминных комплексов (особенно в сочетании с другими препаратами) может привести к гипервитаминозу, предупредила Кашух.
«Это может вызвать аллергические реакции, расстройства ЖКТ, повлиять на развитие сердечно-сосудистой патологии и мочекаменной болезни. Особенно осторожно нужно принимать жирорастворимые витамины — к ним относятся А, D, E, K», — заключила специалист.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.