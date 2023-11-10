Врач Кашух призвала с осторожностью употреблять жирорастворимые витамины

Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала, что витамины важны для нормальной работы организма, однако нельзя назначать их себе самостоятельно.

Человеку для нормального функционирования всех систем организма необходимы различные витамины: В1 (тиамин), В6, В12, С (аскорбиновая кислота), D и другие, поделилась она в беседе с газетой «Известия».

Дефицит витаминов приводит к заболеваниям, но самостоятельное назначение биодобавок и бесконтрольное употребление витаминных комплексов (особенно в сочетании с другими препаратами) может привести к гипервитаминозу, предупредила Кашух.

«Это может вызвать аллергические реакции, расстройства ЖКТ, повлиять на развитие сердечно-сосудистой патологии и мочекаменной болезни. Особенно осторожно нужно принимать жирорастворимые витамины — к ним относятся А, D, E, K», — заключила специалист.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.