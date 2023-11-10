Глава Чувашии Николаев рассказал о работе со сохранению национального языка в регионе

Глава Чувашии Олег Николаев рассказал, как республике сохраняют национальный язык.

«В Чувашской Республике большинство людей думает и на чувашском, и на русском языках. Этот принцип хорошо отражён в словах нашего великого просветителя Ивана Яковлева, который говорил, что, чем больше языков знает человек, тем богаче он становится», — заявил Николаев в беседе с НСН.

По его словам, в 2020 году в республике была реализована концепция по изучению языка, чтобы не изучать грамматику, а исходить из принципа «понимать и использовать в быту».

Как отметил Николаев, в Чувашии полностью пересмотрели курсы подготовки и учебники для изучения чувашского.

«Сегодня замечена очень интересная тенденция у нас, что сами дети, которые обучаются в сугубо русскоязычных школах, выходят с инициативой открытия разговорных клубов чувашского языка. Все согласились с тем, что такая форма внеурочной активности помогает детям, а для учителей это существенная поддержка. Изучение языков надо поощрять», — добавил глава республики.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии выпустили три новые книги на удмуртском языке.