В Башкирии 430 млн рублей направят на ремонт крыш малоэтажных жилых домов
- Gettyimages.ru
- © grThirteen
Об этом информирует mkset.ru.
Ранее планировалось выделить на эти цели 100 млн рублей, сообщил глава республики Радий Хабиров в своём Telegram-канале.
По его словам, за счёт увеличения бюджета можно будет провести ремонт крыш более чем в 100 домах в 59 муниципалитетах.
В предыдущие два года в регионе по этой программе отремонтировали крыши 62 домов.
Ранее, по сообщениям progorod43, в Кировской области рассказали о подготовке дорог к зиме.