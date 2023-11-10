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В Башкирии 430 млн рублей направят на ремонт крыш малоэтажных жилых домов

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Правительство Башкирии направит на ремонт крыш в малоэтажных многоквартирных домах республики 430 млн рублей в 2024 году.
В Башкирии 430 млн рублей направят на ремонт крыш малоэтажных жилых домов
  • Gettyimages.ru
  • © grThirteen

Об этом информирует mkset.ru.   

Ранее планировалось выделить на эти цели 100 млн рублей, сообщил глава республики Радий Хабиров в своём Telegram-канале.

По его словам, за счёт увеличения бюджета можно будет провести ремонт крыш более чем в 100 домах в 59 муниципалитетах.

В предыдущие два года в регионе по этой программе отремонтировали крыши 62 домов.

Ранее, по сообщениям progorod43, в Кировской области рассказали о подготовке дорог к зиме.

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