В Башкирии 430 млн рублей направят на ремонт крыш малоэтажных жилых домов

Правительство Башкирии направит на ремонт крыш в малоэтажных многоквартирных домах республики 430 млн рублей в 2024 году.

Об этом информирует mkset.ru.

Ранее планировалось выделить на эти цели 100 млн рублей, сообщил глава республики Радий Хабиров в своём Telegram-канале.

По его словам, за счёт увеличения бюджета можно будет провести ремонт крыш более чем в 100 домах в 59 муниципалитетах.

В предыдущие два года в регионе по этой программе отремонтировали крыши 62 домов.

Ранее, по сообщениям progorod43, в Кировской области рассказали о подготовке дорог к зиме.