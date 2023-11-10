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Депутат Аксаков рассказал о плюсах индивидуальных инвестсчетов третьего типа

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал подробности об индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа. Соответствующий закон был принят в первом чтении 7 ноября.
Депутат Аксаков рассказал о плюсах индивидуальных инвестсчетов третьего типа
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Напомню, что действующие сейчас индивидуальные инвестиционные счета первого типа позволяют гражданам направлять деньги в инвестиции, получая налоговый вычет на 13% с 400 тыс. рублей. Вместе с тем ИИС-2 освобождает от уплаты НДФЛ доходы, полученные благодаря инвестициям, максимальный размер которых составляет не более миллиона рублей», — заявил Аксаков в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, ИИС-3 объединяет льготы двух предшественников, то есть предоставляет гражданам налоговый вычет и отменяет подоходный налог на доходы до 30 млн рублей.

«Мы рассчитываем, что многие инвесторы с удовольствием воспользуются новым инструментом. Но надо понимать, что эти инвестиции должны быть долгими, начиная с пяти лет», — уточнил депутат.

Как отметил Аксаков, благодаря ИИС-3 в экономике появятся «длинные» деньги для реализации масштабных проектов.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении проект о вычетах по НДФЛ на долгосрочные сбережения.

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