Губернатор Оренбуржья Паслер поздравил с профессиональным праздником полицейских

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в День сотрудника органов внутренних дел России, который отмечается 10 ноября, поздравил полицейских.

Об этом сообщает RIA56.

Губернатор Оренбуржья поблагодарил полицейских за самоотверженную работу и обеспечение безопасности жителей региона. Он высказал слова благодарности «всем, кто сегодня стоит на защите интересов общества и государства», а также отдал дань памяти погибшим при исполнении служебного долга.

Особую признательность Паслер высказал ветеранам за вклад в дело подготовки молодых сотрудников, а также пожелал личному составу здоровья, благополучия и успехов в службе.

В свою очередь, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин также поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.

Песошин отметил, что работа сотрудников МВД влияет на порядок и безопасность в обществе, а граждане ценят их ответственность и профессионализм, передаёт ГТРК «Татарстан».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Министерства внутренних дел России в пятницу, 10 ноября.