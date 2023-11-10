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Суд ужесточил наказание свердловским продавцам контрафактного алкоголя

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Свердловский областной суд постановил ужесточить наказание продавцам контрафактного алкоголя, от которого скончались 44 человека.
Суд ужесточил наказание свердловским продавцам контрафактного алкоголя
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Об этом говорится в материале URA.RU.

С лета 2020 года по осень 2021-го Армен Аветисян, Надир Мамедов и другие фигуранты дела продавали контрафактный алкоголь в Екатеринбурге. В основе товара присутствовала смесь этилового и метилового спирта. Продукцию привозил на точку Анар Айвазов, всего в деле фигурируют семь человек.

Жертвы контрафактного алкоголя — 51 человек, из них 44 погибли.

Обвинение потребовало назначить виновникам от пяти до десяти лет лишения свободы. В августе их отправили в колонию строгого режима на срок от пяти с половиной до шести с половиной лет. Прокуратура не согласилась с приговором и потребовала ужесточить наказание.

«Бутлегерам увеличили срок наказания. Теперь в колонии они проведут от девяти до десяти лет», — сообщило издание.

Ранее в Совфеде предложили ужесточить наказание за торговлю контрафактным алкоголем с содержанием метанола.

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