Росавиация сообщила, что поиски самолёта Ан-2 на Чукотке продолжат в субботу
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Отмечается, что последний раз сигнал с воздушного судна зафиксирован в районе сопки Купол.
«Предположительно, это произойдёт в субботу, 11 ноября, утром по местному времени», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что самолёт Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа» пропал на Чукотке, на его борту находятся три человека — два члена экипажа и один пассажир.
Следователи возбудили по факту ЧП уголовное дело.