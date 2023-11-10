Росавиация сообщила, что поиски самолёта Ан-2 на Чукотке продолжат в субботу

Поиски пропавшего на Чукотке Ан-2 возобновят после улучшения погодных условий, предположительно в субботу утром. Об этом сообщили в Росавиации.

Отмечается, что последний раз сигнал с воздушного судна зафиксирован в районе сопки Купол.

«Предположительно, это произойдёт в субботу, 11 ноября, утром по местному времени», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что самолёт Ан-2 авиакомпании «Стриж авиа» пропал на Чукотке, на его борту находятся три человека — два члена экипажа и один пассажир.

Следователи возбудили по факту ЧП уголовное дело.