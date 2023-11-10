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Центр амбулаторной медицинской реабилитации откроют в Удмуртии в 2024 году

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В Глазове (Удмуртия) в 2024 году откроется Центр амбулаторной медицинской реабилитации для людей с патологией опорно-двигательной системы, периферической и центральной нервных систем.
Центр амбулаторной медицинской реабилитации откроют в Удмуртии в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Svitlana Hulko

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Отмечается, что пациенты медучреждения смогут пройти лечение по программе ОМС. Страховка включает десять процедур, в том числе массаж, ЛФК, физиотерапию и другие.

Кроме того, в Центре будет оказываться помощь перенёсшим инсульт, трудные операции или травмы.

Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующий неврологическим отделением стационара №1 Домодедовской центральной горбольницы Эдуард Патрин заявил, что инсульт у пациента можно распознать по ряду внешних признаков.


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