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В России вырос спрос на услуги мастеров индустрии красоты и психологов

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Интерес россиян к услугам в категории «Красота и здоровье» в целом по стране увеличился в полтора раза (+44%) в сентябре — октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого.
В России вырос спрос на услуги мастеров индустрии красоты и психологов
  • Gettyimages.ru
  • © Dejan Marjanovic

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса «Авито Услуги».

Самыми востребованными специалистами в сфере красоты и здоровья за этот период стали мастера по бровям и ресницам: спрос на их услуги вырос в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом (+354%).

Также вырос спрос на услуги диетологов (+277%), психологов (+113%), косметологов (+105%), визажистов (+66%).

Кроме того, почти в полтора раза вырос спрос на мастеров по эпиляции, парикмахеров, СПА-услуги и массаж. Мастера по маникюру и педикюру также стали более востребованы (+38%).

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на HeadHunter сообщал, что в Калининградской области по итогам II квартала 2023 года зарегистрировали рост медианной зарплаты в предлагаемых работодателями вакансиях по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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