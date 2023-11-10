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Киберэксперт Избаенков предупредил, что мошенники используют ИИ в своих целях

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Директор направления кибербезопасности EdgeЦентр Артём Избаенков рассказал, что у мошенников появились новые схемы, в которых они применяют возможности искусственного интеллекта. Один из методов — использование дипфейков.
Киберэксперт Избаенков предупредил, что мошенники используют ИИ в своих целях
  • Gettyimages.ru
  • © piyaset

Мошенники используют возможности ИИ для создания поддельных, но реалистичных видео- и аудиозаписей, поделился он в разговоре с «Газетой.Ru».

Эти материалы могут использоваться для обмана клиентов банков или для шантажа.

Ещё одна новая схема — голосовой фишинг, когда с помощью технологий ИИ копируется голос конкретного человека, к примеру близкого родственника, отметил Избаенков.

Кроме того, ИИ стали использовать для автоматизированного фишинга. Алгоритм помогает автоматизировать процесс рассылки писем или создания вредоносных сайтов. За счёт масштабирования эффективность таких атак увеличивается, добавил эксперт.

Ранее руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов предупредил, что не всем приложениям стоит разрешать допуск к микрофону смартфона.

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