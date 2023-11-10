Губернатор Тюменской области поздравил полицейских с профессиональным праздником

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников правоохранительных органов с профессиональным праздником — Днём полиции, 10 ноября.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт областного правительства.

«Вы посвятили свой профессиональный путь служению Родине, защите людей, обеспечению безопасности и укреплению правопорядка. Находясь на страже соблюдения законов Российской Федерации, вы вносите весомый вклад в защиту государства и общества, прав и свобод граждан», — сказано в тексте обращения.

Моор отдельно выделил работу участковых уполномоченных — в этом году подразделению исполняется 100 лет.

Губернатор также пожелал тюменцам успехов в деле служения закону.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днём народного единства.