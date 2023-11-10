RT в Telegram
Подпишись

Специалист Ефимочкин назвал правила выгодного шопинга в дни распродаж

Короткая ссылка
Директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин рассказал, как с выгодой делать покупки в дни традиционных ноябрьских распродаж.
Специалист Ефимочкин назвал правила выгодного шопинга в дни распродаж
  • Gettyimages.ru
  • © nd3000

Перед распродажами стоит распланировать покупки и наполнить корзины сразу в нескольких интернет-магазинах и на маркетплейсах, а затем оплатить ту, что окажется дешевле, посоветовал эксперт в беседе с газетой «Известия».

При этом к наполнению корзины стоит подходить рационально и искать те товары, на которые сложно получить скидку в обычные дни. Например, на ноябрьских акциях уместно покупать одежду и аксессуары из зимних коллекций — пуховики, шубы, шапки и др.

«Еще один лайфхак — следите за динамикой цен. Многие участники опроса «ЮMoney» отмечали, что остались недовольны своими покупками на распродажах, потому что после акций цены на выбранные ими товары стали ещё ниже», — отметил Ефимочкин.

Он также посоветовал учитывать другие инструменты, повышающие выгоду от покупки, такие как кешбэк, персональные бонусы и промокоды.

Ранее основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлия Корчагина-Озджан дала рекомендации для пожилых людей, как во Всемирный день шопинга, 11 ноября, приобрести товары с наибольшей выгодой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить