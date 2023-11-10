Специалист Ефимочкин назвал правила выгодного шопинга в дни распродаж

Директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин рассказал, как с выгодой делать покупки в дни традиционных ноябрьских распродаж.

Перед распродажами стоит распланировать покупки и наполнить корзины сразу в нескольких интернет-магазинах и на маркетплейсах, а затем оплатить ту, что окажется дешевле, посоветовал эксперт в беседе с газетой «Известия».

При этом к наполнению корзины стоит подходить рационально и искать те товары, на которые сложно получить скидку в обычные дни. Например, на ноябрьских акциях уместно покупать одежду и аксессуары из зимних коллекций — пуховики, шубы, шапки и др.

«Еще один лайфхак — следите за динамикой цен. Многие участники опроса «ЮMoney» отмечали, что остались недовольны своими покупками на распродажах, потому что после акций цены на выбранные ими товары стали ещё ниже», — отметил Ефимочкин.

Он также посоветовал учитывать другие инструменты, повышающие выгоду от покупки, такие как кешбэк, персональные бонусы и промокоды.

Ранее основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлия Корчагина-Озджан дала рекомендации для пожилых людей, как во Всемирный день шопинга, 11 ноября, приобрести товары с наибольшей выгодой.