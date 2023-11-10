В Москве образовательным учреждениям предоставили девять объектов недвижимости

Москва выделила для городских образовательных учреждений восемь зданий и одно помещение в период с июля по сентябрь 2023 года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Общая площадь объектов превышает 36 тыс. кв. м, уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Все здания общей площадью 35,7 тыс. кв. м построены инвесторами или за счёт средств бюджета. Они рассчитаны более чем на две тыс. учащихся и воспитанников», — приводятся в материале слова министра.

Площади, расположенные в различных районах Москвы, предоставлены для работы детских садов, учреждений дополнительного образования, колледжей и школ.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщал, что в Щербинке в Новой Москве построят школу на 1100 учеников.