В подмосковном Деденёве мать и сестра ученицы ударили учителя из-за замечания
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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
По данным ведомства, ученица спровоцировала учителя, оскорбляя её.
«После замечания со стороны учителя позвонила и пожаловалась маме. Мама вместе со старшей дочерью пришла в школу и нанесла телесные повреждения учителю», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее в екатеринбургской школе №22 заявили, что усилят контроль после того, как родители учеников сообщили, что дети вынуждены переодеваться на улице якобы из-за отсутствия места в раздевалке.