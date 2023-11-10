В подмосковном Деденёве мать и сестра ученицы ударили учителя из-за замечания

В подмосковном посёлке Деденёво мать и сестра ученицы ударили учителя из-за замечания девочке за некорректное поведение на уроке.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

По данным ведомства, ученица спровоцировала учителя, оскорбляя её.

«После замечания со стороны учителя позвонила и пожаловалась маме. Мама вместе со старшей дочерью пришла в школу и нанесла телесные повреждения учителю», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее в екатеринбургской школе №22 заявили, что усилят контроль после того, как родители учеников сообщили, что дети вынуждены переодеваться на улице якобы из-за отсутствия места в раздевалке.