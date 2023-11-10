Собянин: 40 новостроек ввели в Москве по реновации с начала года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице 40 новостроек ввели в рамках программы реновации с начала года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По его словам, порядка 36 тыс. москвичей из 248 старых домов, расположенных в 47 районах и поселениях города, приступили к переезду.

По его словам, только в октябре квартиры с улучшенной отделкой получили около 3,8 тыс. человек.

Всего в текущем году начали возводить 107 многоэтажек, уточнил Собянин.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что в столице на месте ранее снесённых домов возведут 102 новостройки по программе реновации. Общая площадь квартир в этих домах достигнет 1,8 млн кв. м.