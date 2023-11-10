Разлива нефтепродуктов в районе севшего на мель близ Сахалина танкера нет
Об этом сообщает региональное агентство по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.
Как отметили в РИА Новости, с капитаном аварийного судна поддерживается телефонная связь.
По данным агентства, экипажем судна ведётся мониторинг количества топлива в танках судна.
«В превентивных целях экипажем выставлены боновые заграждения», — говорится в сообщении.
Ранее российский корабль «Виктория» подал сигнал бедствия у берегов Сахалина.