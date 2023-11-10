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Разлива нефтепродуктов в районе севшего на мель близ Сахалина танкера нет

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Спасатели не обнаружили признаков разлива топлива в районе севшего на мель у побережья юга Сахалина танкера «Виктория».

Об этом сообщает региональное агентство по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Как отметили в РИА Новости, с капитаном аварийного судна поддерживается телефонная связь. 

По данным агентства, экипажем судна ведётся мониторинг количества топлива в танках судна.

«В превентивных целях экипажем выставлены боновые заграждения», — говорится в сообщении.

Ранее российский корабль «Виктория» подал сигнал бедствия у берегов Сахалина.

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