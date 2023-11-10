Разлива нефтепродуктов в районе севшего на мель близ Сахалина танкера нет

Спасатели не обнаружили признаков разлива топлива в районе севшего на мель у побережья юга Сахалина танкера «Виктория».

Об этом сообщает региональное агентство по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности. Как отметили в РИА Новости, с капитаном аварийного судна поддерживается телефонная связь. По данным агентства, экипажем судна ведётся мониторинг количества топлива в танках судна. «В превентивных целях экипажем выставлены боновые заграждения», — говорится в сообщении. Ранее российский корабль «Виктория» подал сигнал бедствия у берегов Сахалина.