Экс-гендиректора ООО «Авиатика» арестовали по делу о хищениях в Минпромторге России
Отмечается, что потерпевшей стороной по уголовному делу признан Минпромторг России.
«Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 января 2024 года», — передаёт ТАСС.
Ранее в Саранске сотрудника завода оштрафовали за хищение при ремонте техники для СВО.
Также районный суд Санкт-Петербурга возбудил дело по статье о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника отделения уголовного розыска.