Экс-гендиректора ООО «Авиатика» арестовали по делу о хищениях в Минпромторге России

Замоскворецкий суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО бывшего гендиректора ООО «Авиатика» Игоря Пьянкова — основного фигуранта дела о многомиллионном хищении при создании программного обеспечения для нужд судостроительной промышленности.

Отмечается, что потерпевшей стороной по уголовному делу признан Минпромторг России.

«Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 января 2024 года», — передаёт ТАСС.

Ранее в Саранске сотрудника завода оштрафовали за хищение при ремонте техники для СВО.

Также районный суд Санкт-Петербурга возбудил дело по статье о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника отделения уголовного розыска.