RT в Telegram
Подпишись

Суд отправил под домашний арест мужчину, обвиняемого в слежке за военкором Коцем

Короткая ссылка
Бутырский суд Москвы отправил под домашний арест Леонида Гутарова, обвиняемого в слежке за военным корреспондентом Александром Коцем.

Об этом говорится в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции. 

Отмечается, что срок домашнего ареста установлен до 7 января 2024 года.

8 ноября сообщалось, что в Москве задержали мужчину, оказывавшего психическое воздействие на жену военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца. 

Позже стало известно, что мужчина, который напугал семью Коца, собирал информацию о военкоре за вознаграждение.

С 4 по 7 ноября фигурант скрытно вёл наблюдение за жилищем членов семьи Коца, «находясь в доме по адресу его проживания».

Кроме того, обвиняемый под обманным предлогом пытался получить от жены Коца информацию о профессиональной деятельности военкора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить