Суд отправил под домашний арест мужчину, обвиняемого в слежке за военкором Коцем
Об этом говорится в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.
Отмечается, что срок домашнего ареста установлен до 7 января 2024 года.
8 ноября сообщалось, что в Москве задержали мужчину, оказывавшего психическое воздействие на жену военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца.
Позже стало известно, что мужчина, который напугал семью Коца, собирал информацию о военкоре за вознаграждение.
С 4 по 7 ноября фигурант скрытно вёл наблюдение за жилищем членов семьи Коца, «находясь в доме по адресу его проживания».
Кроме того, обвиняемый под обманным предлогом пытался получить от жены Коца информацию о профессиональной деятельности военкора.