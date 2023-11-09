Российские средства ПВО уничтожили украинскую ракету «Нептун» над Чёрным морем
- РИА Новости
«Около 17:40 мск... дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над акваторией Чёрного моря, у побережья Крымского полуострова», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении воздушной цели над морем.
Утром 7 ноября Министерство обороны России сообщало, что силы ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских дронов над Чёрным морем и Крымским полуостровом.