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Иммунолог Продеус рассказал о влиянии чрезмерных нагрузок на иммунитет детей

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Педиатр, иммунолог доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил, что на детский иммунитет могут влиять чрезмерные нагрузки, поскольку сезон распространения респираторных вирусных инфекций совпадает с интенсивными занятиями в школе.
Иммунолог Продеус рассказал о влиянии чрезмерных нагрузок на иммунитет детей
  • Gettyimages.ru

«Напряжённый график часто является причиной хронического стресса. Стресс, в свою очередь, истощает иммунную систему, снижая не столько количество иммунных клеток, сколько качество их работы», — сказал эксперт в беседе с Радио Sputnik.

По его словам, важную роль играет смена деятельности. Например, занятия спортом позволят отвлечься от учёбы.

Вместе с тем, считает Продеус, нужно соблюдать меру и избегать переутомления.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.

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