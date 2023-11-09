Мэр Стрежевого объяснил, почему остановил голосование о своей отставке

Мэр Стрежевого Валерий Дениченко в беседе с RT объяснил, почему остановил голосование о своей отставке.

По его словам, голосование «перешло все разумные пределы» и к нему подключились «скучающие из других регионов».

Дениченко заявил, что в опросе поучаствовало аномально много человек — у них в городе на выборы так много не приходит.

«Когда число голосов за отставку перевалило за 50%, я решил закончить его. Первые 100 комментариев и первые часы голосования показали истинное отношение жителей: больше 70% было за то, чтобы я остался», — сказал Дениченко.

Ранее сообщалось, что Дениченко после жалоб местных жителей запустил в Telegram опрос — оставаться ему на посту или уходить.