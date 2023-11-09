Депутат прокомментировал решение частных клиник Крыма отказаться от абортов

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал заявление главы Минздрава Крыма Константина Скорупского о том, что аборты будут проводиться только в государственных медучреждениях Крыма, частные клиники добровольно отказались от проведения прерывания беременности.

«Аборт — это право женщины. Задача государства — оказать всевозможную материально-психологическую помощь для того, чтобы женщина добровольно отказалась от аборта, если такая возможность есть. Если по медицинским показаниям требуется аборт, это совершенно другая ситуация», — рассказал Нилов.

По словам депутата, сегодня официальное количество абортов заметно ниже, чем официальное, которое было десять лет назад.

«С одной стороны, частные организации, если это солидная частная организация, то там всё ясно, чётко, там проводят эти операции за деньги, соответственно, ориентированы эти организации на определённую категорию, с другой стороны, проведение этой операции в государственных муниципальных учреждениях, — это возможность получить дополнительные средства в рамках программы ОМС соответствующему учреждению», — объяснил он.

Как подчеркнул собеседник RT, для женщины проведение аборта — это серьёзная операция, в том числе и морально-психологического характера, в частной же клинике у неё может быть отдельная палата, отдельное внимание, питание.

По мнению Нилова, можно было бы сохранить «нормально работающие» частные клиники, но «при обязательном жёстком контроле со стороны государства».

«При этом с пониманием того, что надо неукоснительно соблюдать действующее законодательство, фиксировать каждый случай, проверять проведение этой операции, чтобы не было никаких злоупотреблений с точки зрения указания медицинских предпосылок для проведения аборта», — заключил он.

Ранее глава Минздрава Крыма Константин Скорупский заявил, что аборты будут проводиться только в государственных медучреждениях Крыма, частные клиники добровольно отказались от проведения прерывания беременности.