В Петербурге прожившие 75 лет в браке пары получат выплаты

В Санкт-Петербурге супружеские пары, отметившие 75 лет брака, получат выплаты в размере 75 тыс. рублей.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Там сообщили, что в городском правительстве подписали закон о внесении изменений в главу Социального кодекса Санкт-Петербурга, касающихся расширения категорий граждан, которым положены единовременные выплаты в связи с юбилеем супружеской жизни. Размер выплаты равен количеству прожитых совместно лет.

Также предусмотрены выплаты в связи с 50-летием, 60-летием и 70-летием супружеской жизни.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла законопроект об индексации страховых пенсий в следующем году.