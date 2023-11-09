В Петербурге прожившие 75 лет в браке пары получат выплаты
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Там сообщили, что в городском правительстве подписали закон о внесении изменений в главу Социального кодекса Санкт-Петербурга, касающихся расширения категорий граждан, которым положены единовременные выплаты в связи с юбилеем супружеской жизни. Размер выплаты равен количеству прожитых совместно лет.
Также предусмотрены выплаты в связи с 50-летием, 60-летием и 70-летием супружеской жизни.
Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла законопроект об индексации страховых пенсий в следующем году.