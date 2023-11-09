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В Петербурге прожившие 75 лет в браке пары получат выплаты

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В Санкт-Петербурге супружеские пары, отметившие 75 лет брака, получат выплаты в размере 75 тыс. рублей.
В Петербурге прожившие 75 лет в браке пары получат выплаты
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Там сообщили, что в городском правительстве подписали закон о внесении изменений в главу Социального кодекса Санкт-Петербурга, касающихся расширения категорий граждан, которым положены единовременные выплаты в связи с юбилеем супружеской жизни. Размер выплаты равен количеству прожитых совместно лет.

Также предусмотрены выплаты в связи с 50-летием, 60-летием и 70-летием супружеской жизни.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла законопроект об индексации страховых пенсий в следующем году.

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