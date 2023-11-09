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Медведев заявил, что возможности российского ОПК сейчас на невиданном уровне

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Возможности российского оборонно-промышленного комплекса сейчас находятся на невиданном уровне, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что возможности российского ОПК сейчас на невиданном уровне
  • РИА Новости

«Что касается вооружений... мы будем наращивать. И возможности нашего оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень», — цитирует его ТАСС.

По словам Медведева, буквально за год удалось «подтянуть всё в разы», и с этим не может не считаться противник.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса предоставили право для использования всех резервов с целью выпуска артиллерии.

Он добавил, что в условиях спецоперации особенно важно быстрое восполнение запасов средств поражения.

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