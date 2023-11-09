Сотрудникам полиции в ЯНАО вручили региональные награды
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора.
Торжественная церемония награждения состоялась накануне Дня работника органов внутренних дел в здании Культурно-делового центра.
Медали, почётные грамоты и благодарности были вручены участковым, следователям, оперуполномоченным, сотрудникам УГИБДД и линейного отдела транспортной полиции.
Ранее сообщалось, что в Курганской области наградят волонтёров, помогавших в тушении лесных пожаров.