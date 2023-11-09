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Сотрудникам полиции в ЯНАО вручили региональные награды

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В Салехарде (ЯНАО) губернатор Дмитрий Артюхов вручил региональные награды отличившимся сотрудникам полиции.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Торжественная церемония награждения состоялась накануне Дня работника органов внутренних дел в здании Культурно-делового центра.

Медали, почётные грамоты и благодарности были вручены участковым, следователям, оперуполномоченным, сотрудникам УГИБДД и линейного отдела транспортной полиции.

Ранее сообщалось, что в Курганской области наградят волонтёров, помогавших в тушении лесных пожаров.

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