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В Ленобласти увеличили разовые пособия для молодых учителей

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В Ленинградской области разовое единовременное пособие молодым педагогам увеличено в два раза — с 30 тыс. до 60 тыс. рублей.
В Ленобласти увеличили разовые пособия для молодых учителей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Выборг ТВ» со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.

Как отметили в Комитете образования Ленинградской области, денежное поощрение будет выплачиваться молодым специалистам до 35 лет, которые впервые устраиваются на работу после вуза или колледжа до 1 сентября года окончания образовательной организации.

Отмечается, что такая мера поддержки привлечёт больше квалифицированных, талантливых и мотивированных специалистов в образовательную сферу.

Ранее сообщалось, что в Самарской области расширят меры поддержки для выпускников-педагогов.

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