В Подмосковье более 130 тысяч медицинских справок оформили онлайн в 2023 году

Жители Московской области оформили медицинские справки онлайн более 130 тыс. раз с начала этого года. Всего в регионе можно получить дистанционно девять видов медицинских справок.

Об этом сообщает телеканал «360».

Оформить медицинский документ можно на региональном портале госуслуг. Это может быть справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках и др.

Как отметила первый заместитель председателя правительства области Светлана Стригункова, это результат работы по «информатизации сферы здравоохранения», которая позволяет перевести ряд услуг в онлайн-формат.

Ранее председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин в беседе с сайтом kp.ru раскрыл перспективы цифровой трансформации системы обязательного медицинского страхования в России. По его словам, цифровой полис уже запросили более 50 млн россиян.