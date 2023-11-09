В Подмосковье более 130 тысяч медицинских справок оформили онлайн в 2023 году
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Об этом сообщает телеканал «360».
Оформить медицинский документ можно на региональном портале госуслуг. Это может быть справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках и др.
Как отметила первый заместитель председателя правительства области Светлана Стригункова, это результат работы по «информатизации сферы здравоохранения», которая позволяет перевести ряд услуг в онлайн-формат.
Ранее председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин в беседе с сайтом kp.ru раскрыл перспективы цифровой трансформации системы обязательного медицинского страхования в России. По его словам, цифровой полис уже запросили более 50 млн россиян.