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Бастрыкину представят доклад по делу о продаже младенца из ХМАО

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушает доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого после попытки продажи новорождённого.
Бастрыкину представят доклад по делу о продаже младенца из ХМАО
  • © СК РФ

По данным ведомства, москвичка неофициально купила младенца у суррогатной матери из Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ) за 1 млн рублей. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на официальный Telegram-канал СК.

Доклад о предварительных итогах расследования главе следственного ведомства представит руководитель ГСУ СКР по Москве А. Стрижов.

«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении.

Ранее московская прокуратура сообщала, что женщина незаконно стала суррогатной матерью и продала младенца «в рассрочку» за 25 тыс. рублей в месяц.

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