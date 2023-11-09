Бастрыкину представят доклад по делу о продаже младенца из ХМАО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушает доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого после попытки продажи новорождённого.

По данным ведомства, москвичка неофициально купила младенца у суррогатной матери из Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ) за 1 млн рублей. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на официальный Telegram-канал СК.

Доклад о предварительных итогах расследования главе следственного ведомства представит руководитель ГСУ СКР по Москве А. Стрижов.

«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении.

Ранее московская прокуратура сообщала, что женщина незаконно стала суррогатной матерью и продала младенца «в рассрочку» за 25 тыс. рублей в месяц.