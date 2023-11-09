Бастрыкину представят доклад по делу о продаже младенца из ХМАО
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По данным ведомства, москвичка неофициально купила младенца у суррогатной матери из Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ) за 1 млн рублей. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на официальный Telegram-канал СК.
Доклад о предварительных итогах расследования главе следственного ведомства представит руководитель ГСУ СКР по Москве А. Стрижов.
«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении.
Ранее московская прокуратура сообщала, что женщина незаконно стала суррогатной матерью и продала младенца «в рассрочку» за 25 тыс. рублей в месяц.