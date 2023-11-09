Бастрыкин взял на контроль дело о танцах на проезжей части в Тюмени

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело по факту перекрытия дороги и танцев на проезжей части в Тюмени.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр СК России.

По имеющейся информации, восемь выходцев из Азербайджана перекрыли проезжую часть улицы легковыми автомобилями. После чего устроили танцы, спровоцировав тем самым пробку.

В настоящее время Тюменское управление СКР проводит процессуальную проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело по факту нападения мужчин на группу молодых людей.