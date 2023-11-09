RT в Telegram
Подпишись

Бастрыкин взял на контроль дело о танцах на проезжей части в Тюмени

Короткая ссылка
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело по факту перекрытия дороги и танцев на проезжей части в Тюмени.
Бастрыкин взял на контроль дело о танцах на проезжей части в Тюмени
  • © СК России

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный центр СК России.

По имеющейся информации, восемь выходцев из Азербайджана перекрыли проезжую часть улицы легковыми автомобилями. После чего устроили танцы, спровоцировав тем самым пробку.

В настоящее время Тюменское управление СКР проводит процессуальную проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело по факту нападения мужчин на группу молодых людей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить