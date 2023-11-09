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В Челябинской области девушки из-за ревности избили женщину и вывезли в лес

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В Челябинской области две девушки похитили женщину, отвезли её в лес, а там заставили копать себе могилу.
В Челябинской области девушки из-за ревности избили женщину и вывезли в лес
  • РИА Новости

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, инцидент произошёл ещё 29 апреля. В этот день две девушки 2000 года рождения и 2005 года рождения приехали в посёлок Кисегач, где и похитили третью женщину 1969 года рождения.

Её затащили в багажник, а после отвезли в город Касли, где в одной из квартир незаконно удерживали и наносили удары по различным частям тела.

Затем злоумышленницы вывезли потерпевшую в багажнике в лесной массив на территории Каслинского района, где пригрозили убийством и потребовали копать руками яму, в которой она будет похоронена. Потерпевшая восприняла угрозы реально и выполнила требования обвиняемых, при этом девушки продолжали избивать её.

После этого похитительницы оставили её ночью в безлюдном лесном массиве и скрылись с места происшествия.

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