В Челябинской области девушки из-за ревности избили женщину и вывезли в лес
- РИА Новости
Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По данным ведомства, инцидент произошёл ещё 29 апреля. В этот день две девушки 2000 года рождения и 2005 года рождения приехали в посёлок Кисегач, где и похитили третью женщину 1969 года рождения.
Её затащили в багажник, а после отвезли в город Касли, где в одной из квартир незаконно удерживали и наносили удары по различным частям тела.
Затем злоумышленницы вывезли потерпевшую в багажнике в лесной массив на территории Каслинского района, где пригрозили убийством и потребовали копать руками яму, в которой она будет похоронена. Потерпевшая восприняла угрозы реально и выполнила требования обвиняемых, при этом девушки продолжали избивать её.
После этого похитительницы оставили её ночью в безлюдном лесном массиве и скрылись с места происшествия.
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