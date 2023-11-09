Губернатор Текслер заявил о переориентации экономики России на внутренний рынок

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе Русского экономического форума (РЭФ) заявил о переориентации экономики России на внутренний рынок.

Об этом сообщает URA.RU.

«Сегодня задача — собрать внутренние ресурсы и все возможности, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос. Мы не отказываемся от взаимодействия с дружественными странами, поддерживаем и развиваем экономические связи, но надо понимать, что мы можем быть сильнее в первую очередь за счёт внутренних стимулов», — сказал Текслер.

Русский экономический форум открылся 9 ноября 2023 года в Челябинске. По данным организаторов, зарегистрировались более 3 тыс. участников. В рамках форума состоится более 30 сессий.

Ранее сообщалось, что Русский экономический форум пройдёт в Челябинске 9—11 ноября.