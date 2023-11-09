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В Екатеринбурге построят девятиэтажную поликлинику в 2024 году

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В Екатеринбурге в 2024 году построят девятиэтажную поликлинику для взрослых. Медучреждение рассчитано на 1,2 тыс. посещений в смену.
В Екатеринбурге построят девятиэтажную поликлинику в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информационной политики Свердловской области.

Как заявили в ведомстве, в поликлинике разместятся операционные, травмпункт, женская консультация и конференц-зал на 299 человек.

На прилегающей территории оборудуют удобные подъездные пути для автотранспорта, пешеходные дорожки с нескользким покрытием.

Ранее сообщалось, что в больницы Подмосковья поступило более 150 новых аппаратов для реабилитации.

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