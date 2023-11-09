В Екатеринбурге построят девятиэтажную поликлинику в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информационной политики Свердловской области.
Как заявили в ведомстве, в поликлинике разместятся операционные, травмпункт, женская консультация и конференц-зал на 299 человек.
На прилегающей территории оборудуют удобные подъездные пути для автотранспорта, пешеходные дорожки с нескользким покрытием.
Ранее сообщалось, что в больницы Подмосковья поступило более 150 новых аппаратов для реабилитации.