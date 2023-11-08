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В московских школах стартовал образовательный проект «Культура конкуренции»

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Глава Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков заявил, что в столичных школах для старшеклассников запустили ознакомительно-просветительский проект «Культура конкуренции».

Об этом сообщает НСН.

Подростков будут информировать в игровой форме о регулировании системы госзакупок и рыночных механизмах конкуренции. Старшеклассники узнают о потребностях города, о способах их обеспечения и выявления точек роста, а также смогут попробовать свои силы в роли заказчика либо поставщика товаров, работ и услуг.

В программу включены семинары «Культура конкуренции», «Закупки», «Торги» и итоговая игра «Город будущего».

Организаторами проекта выступили Департамент образования и науки Москвы, столичный Департамент по конкурентной политике и Университет Правительства Москвы.

Ранее замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с газетой «Взгляд» рассказала, что в российских школах появились советники по воспитанию.

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