В московских школах стартовал образовательный проект «Культура конкуренции»
Об этом сообщает НСН.
Подростков будут информировать в игровой форме о регулировании системы госзакупок и рыночных механизмах конкуренции. Старшеклассники узнают о потребностях города, о способах их обеспечения и выявления точек роста, а также смогут попробовать свои силы в роли заказчика либо поставщика товаров, работ и услуг.
В программу включены семинары «Культура конкуренции», «Закупки», «Торги» и итоговая игра «Город будущего».
Организаторами проекта выступили Департамент образования и науки Москвы, столичный Департамент по конкурентной политике и Университет Правительства Москвы.
Ранее замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с газетой «Взгляд» рассказала, что в российских школах появились советники по воспитанию.